اخبار النصر | بدء التفاوض مع عاشق الأزمات “محمود كهربا” لإعادته إلى السعودية

وضع نادي النصر السعودي لاعب الاهلي المصري، محمود عبدالمنعم “كهربا”، ضمن أهدافه التعاقدية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، واقترابه من مغادرة القلعة الحمراء.

وكان كهربا قد دخل في أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، وأعلن الاهلي يوم 3 مارس الجاري معاقبته بالإيقاف لمدة شهر عن خوض المباريات، إضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه مصري، بسبب عدم التزامه.

وتعددت أزمات كهربا منذ انضمامه إلى الاهلي، حيث رفض مصافحة مدربه بيتسو موسيماني في غرفة خلع الملابس، أمام جميع لاعبي الفريق، بعد الانتصار على طلائع الجيش، اعتراضًا منه على عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات.

وقبلها تم استبعاد اللاعب من مباراة الاهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد توجهه إلى المدرجات في مباراة الدور نصف النهائي، لتحية محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف اللاعب، بعد خرق قواعد الفقاعة الصحية المفروضة على المشاركين في مونديال الأندية.

وتسعى الإدارة الأهلاوية للتخلص من اللاعب “عاشق الأزمات”، وبحسب صحيفة “الأهرام” المصرية فإن النصر يخطط لضم كهربا، الذي سبق له اللعب في صفوف الاتحاد، ويمتلك خبرة اللعب في الدوري السعودي.

وانضم كهربا إلى الاتحاد السعودي خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2018، وشارك في 53 مباراة بكل البطولات، وتمكن من تسجيل 24 هدفًا، كما صنع 9 أهداف أخرى لزملائه، وحقق بطولة كأس ولي العهد عام 2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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