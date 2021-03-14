أخبار النصر | قلق في الأرجنتين على بيتي بعد سقوطه أمام الأهلي

ألقت العديد من المواقع الأرجنتينية الضوء على محترف نادي النصر، جونزالو مارتينيز، الذي تعرض للإصابة في مواجهة فريقه الماضية أمام الاهلي، ضمن الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز نصراوي 2 ـ 1.

وقال موقع “tntsports” الأرجنتينية: “مارتينيز وجه رسالة اطمئنان لجماهير النصر، وأكد أنه لم يتعرض لإصابة خطيرة أمام الأهلي. بيتي الذي سجل في مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي، لم يتعرض لإصابة قوية في ركبته، ولكن الصورة التي ظهر عليها أثناء استبداله لم تترك انطباعًا جيدًا”.

وكتب موقع “futebolatino”: “رعب جماهير النصر، من تعرض بيتي لإصابة خطيرة، تحول إلى هدوء واطمئنان بعد الإعلان عن خضوعه لفحص طبي أثبت تعرض لتمدد فقط، سيبعده لفترة قصيرة”.

وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة، تسببت في رعب الجماهير بسبب الطريقة التي سقط بها اللاعب، وسط مخاوف من تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وخضع نجم النصر لفحص طبي، أثبت تعرضه لتمدد في الوتر الخلفي للركبة، وحاجته للراحة لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام فقط، وبذلك يغيب عن مباراتي العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، والباطن بدوري المحترفين السعودي.

وانضم مارتينيز إلى النصر في صيف 2020، قادمًا من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 7 أسيست، خلال 29 مباراة رسمية.

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