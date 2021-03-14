بث مباشر | شاهد ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة “ارسنال وتوتنهام”، في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021، ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة ديربي لندن ارسنال وتوتنهام على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت البريطانية 1.

وتقام مواجهة ارسنال وتوتنهام على ملعب الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يعد ديربي لندن بين ارسنال وتوتنهام من أعرق المواجهات في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث تواجه الفريقين في 167 مباراة، كانت الغلبة فيها لصالح الجانرز بـ66 انتصارًا، مقابل 54 للسيبرز، فيما سيطر التعادل على 47 لقاء.

ويسير ارسنال بشكلٍ جيد على المستوى الأوروبي، حيث حقق فوزًا هامًا على “أولمبياكوس” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولكن في الدوري الانجليزي حقق 4 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات.

في المقابل، انتصر توتنهام على “دينامو زغرب” في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي ايضًا، وفي الدوري الانجليزي يسير السيبرز بشكلٍ جيد خلال الفترة القصيرة الماضية حيث حقق 3 انتصارات متتالية.

ويتواجد ارسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 38 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة.

اختيارات المحررين..