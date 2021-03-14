فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة انتر ميلان وتورينو في الدوري الايطالي “لاوتارو ينقذ الأفاعي”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة “انتر ميلان وتورينو” في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021 ضمن الجولة 27 من الدوري الايطالي.

نقل بث مباشر مباراة “انتر ميلان وتورينو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وأقيمت المباراة على ملعب أولمبيكو دي تورينو، بإدارة من الحكم الايطالي “باولو فاليري”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

أنقذ لاوتارو مارتينيز فريقه انتر ميلان من فخ مضيفه “تورينو”، بعدما سجل الهدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1).

وافتتح العملاق البلجيكي “روميلو لوكاكو” التسجيل لفريق انتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة (62)، قبل يسجل “أنتونيو سانابريا” هدف التعادل لفريق تورينو مستغلًا كرة حائرة داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة (85)، أقتنص المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عرضية التشيلي أليكسيس سانشيز، مسجلًا هدف الانتصار لفريق انتر ميلان برأسية رائعة.

وبهذا الانتصار، رفع انتر ميلان رصيده إلى 65 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد تورينو عند 20 نقطة، في المركز الثامن عشر.

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