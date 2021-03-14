نتيجة مباراة انتر ميلان وتورينو في الدوري الايطالي “الأفاعي تروض الثيران”

تعرف على نتيجة مباراة “انتر ميلان وتورينو” في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021 ضمن الجولة 27 من الدوري الايطالي.

إنتزع انتر ميلان فوزًا ثمينًا من مضيفه “تورينو” بهدفين مقابل هدف واحد، ليواصل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الايطالي.

وافتتح العملاق البلجيكي “روميلو لوكاكو” التسجيل لفريق انتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة (62)، قبل يسجل “أنتونيو سانابريا” هدف التعادل لفريق تورينو مستغلًا كرة حائرة داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة (85)، أقتنص المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عرضية التشيلي أليكسيس سانشيز، مسجلًا هدف الانتصار لفريق انتر ميلان برأسية رائعة.

ونقل بث مباشر مباراة “انتر ميلان وتورينو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وأقيمت المباراة على ملعب أولمبيكو دي تورينو، بإدارة من الحكم الايطالي “باولو فاليري”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وبدأ انتر ميلان المباراة بصورة جيدة، وكاد “لاوتارو مارتينيز” يسجل الهدف الاول في الدقيقة الرابعة بعدما قابل عرضية بيرسيتش من الجانب الأيسر برأسية قوية، ولكنها علت المرمى بقليل.

وأنقذت القائم الأيسر فريق انتر ميلان من تلقي الهدف الأول في الدقيقة (28)، بعدما تصدى لرأسية من المهاجم يانكو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح انتر ميلان، في الدقيقة (61)، بسبب تدخل عنيف من ظهير تورينو “إيتزو”، على قدم المهاجم لاوتارو مارتينيز، أنبرى لها روميلو لوكاكاو بنجاح.

وبعدها بدقائق قليلة سجل المهاجم المتألق أنتونيو سانابريا، هدف التعادل لفريق تورينو في الدقيقة 70، عندما سدد زميله سيموني زازا كرة تصدى لها الحارس هاندانوفيتش، لترتد أمام سانابريا الذي وضعها في الشباك.

واقتنص لاوتارو مارتينيز هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة لفريق انتر ميلان، وبالتحديد في الدقيقة 85، إذ تلقى كرة عرضية من أليكسيس سانشيز داخل المنطقة، وضربها برأسه أقصى يسار الحارس الدولي الإيطالي سالفاتوري سيريجو، لينتهي اللقاء بفوز النيراتزوري بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار، رفع انتر ميلان رصيده إلى 65 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد تورينو عند 20 نقطة، في المركز الثامن عشر.

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