اخبار النصر | النيجيري أحمد موسى يُهدد بالتصعيد!

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر تفاصيل الأزمة التي حدثت في الساعات الماضية، مع الدولي النيجيري أحمد موسى، محترف العالمي السابق.

وأوضحت أن الأزمة جاءت بسبب البنك الذي تسلم المبلغ المحول من النصر للاعب النيجيري، حيث قام بحجبه عن أحمد موسى بسبب الضرائب.

وأضافت أن سوء التفاهم بين النصر وموسى، أدى لرفع الأخير شكوى ضد العالمي، مما جعل إدارة نادي النصر تتواصل مع اللاعب وبالتحديد أحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وأشارت إلى تصرف البنك الخاص بـ أحمد موسى وإيقاف حسابه بسبب الضرائب، جعل اللاعب النيجيري يعتقد خطأ، أن النصر تأخر في إرسال المستحقات له.

وكان نادي النصر قد قرر فسخ عقده مع أحمد موسى في شهر أكتوبر الماضي، بسبب هبوط مستوى اللاعب صاحب الـ28 سنة، وعدم تقديمه الأداء المنتظر منه مع العالمي منذ الانضمام له في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

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