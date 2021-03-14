بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وكالياري” في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021 ضمن الجولة 27 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وكالياري” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وكالياري على ملعب سردينيا ارينا، بإدارة من الحكم الايطالي “جيانباولو كالفاريزي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

حقق كالياري ثلاث مباريات بدون هزيمة في الدوري الايطالي تحت قيادة مدربه الجديد “ليوناردو سيمبليسي”، انتصر في مباراتين، وتعادل مرة واحدة، ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة.

وبفوز كالياري على “بولونيا”، في على ملعبه، فإنه قد أنهى سلسلة سلبية وصلت إلى تسع مباريات متتالية دون فوز في ساردينا أرينا، تعادل في 3 مناسبات، وتلقى 6 هزائم.

على الجانب الآخر، يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات محطمة بعد الإخفاق الأوروبي، بخروجه من دور الـ16 لدوري الأبطال على يد فريق “بورتو” البرتغالي.

ورغم ذلك، سيحاول يوفنتوس التركيز على إنهاء الدوري الايطالي هذا الموسم بأفضل صورة ممكنة، مع إمكانية فوزه بلقب كأس إيطاليا، عندما يواجه أتلانتا في المباراة النهائية يوم 19-5-2021.

وحقق يوفنتوس الانتصار في الجولة الماضية على حساب لاتسيو، ويتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “انتر ميلان”.

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