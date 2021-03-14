أخبار الهلال | ما حقيقة اسقاط اسم سلمان الفرج من القائمة الآسيوية؟

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الهلال تتجه لإسقاط اسم اللاعب، سلمان الفرج، من القائمة الآسيوية الأولية، مما يعني غيابه عن مباريات فريقه ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفرج قد أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي، وسيبدأ في المرحلة الثانية وهي تقوية العضلات، وتؤكد المصادر أن فرصة للعودة لتمثيل فريقه قبل نهاية الموسم الحالي، والذي من المقرر أن يختتم في 30 مايو المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن الفرج أنهى برنامجه العلاجي، وبدأ في البرنامج التأهيلي والذي سيستمر على مرحلتين، وأبلغ الجهاز الطبي بنادي الهلال المدرب روجيرو ميكالي بإمكانية عودة الفرج في شهر مايو المقبل.

وسيخوض الهلال 4 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شهر مايو المقبل، وذلك أمام الباطن، والأهلي، والتعاون، والفيصلي، وتشير المصادر إلى الفرج يسير بشكل جيد ووفق البرنامج العلاجي التأهيلي المطلوب، ويُنتظر دخوله المرحلة الثالثة من التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان سلمان الفرج قد عانى من إصابة في مفصل القدم تعرض لها في مواجهة النصر بالدوري، وخضع اللاعب لعملية جراحية في الدوحة فبراير الماضي.

ويتواجد الهلال حاليا في صدارة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة متقدمًا على الشباب بفارق الأهداف، وذلك قبل 7 جولات من ختام المسابقة.

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