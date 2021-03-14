أخبار الهلال | بافيتيمبي جوميز يفوز بجائزة أجمل هدف

تُوج مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، بجائزة أفضل هدف في الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز هلالي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وتغلب غوميز في التصويت على ليك جيمس مهاجم القادسية، ومراد باتنا لاعب الفتح، بحسب ما أعلنه حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حساب الدوري السعودي الرسمي: “الهدف الأجمل.. بمشاركة أكثر من 22 ألف مصوت هدف بافيتيمبي جوميز بمرمى الوحدة هو هدف الجولة الـ23 من دورينا”.

وكان غوميز قد قاد الهلال للفوز 4 ـ 2 على الوحدة، وسجل اللاعب ذو الأصول السنغالية ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى الوحدة خلال الدقائق “35 و55 و77”.

ويتواجد الهلال حاليًا في صدارة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بالتساوي في عدد النقاط مع الشباب الذي تراجع للمركز الثاني بالترتيب فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بـ41 نقطة بعد مرور 23 جولة.

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