أخبار الهلال | الأجنبي الرابع في آسيا يُحير روجيرو ميكالي

كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي الهلال أن مدرب الفريق، روجيرو ميكالي، استقر على 3 محترفين أجانب سيضمهم إلى قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت أن المدرب البرازيلي اختار في القائمة الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

ويتبقى مقعد واحد في قائمة الأجانيب، سيذهب إلى أحد هؤلاء وهم: “الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والكولومبي جوستافو كويلار”.

وأشارت المصادر إلى أن حظوظ اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار تبدو هي الآقل بين الثلاثي، حيث ان ميكالي يفاضل بين جيوفينكو وفييتو.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباريات مجموعة الهلال بدوري أبطال آسيا، والتي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل.

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