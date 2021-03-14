تاريخ مواجهات برشلونة وهويسكا قبل مباراة اليوم في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 تفاصيل موعد مباراة برشلونة القادمة ضد هويسكا ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الاسباني، والتي ستقام مساء غد الاثنين على ملعب كامب نو، ويتضمن المقال التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في قناة بين سبورت.

يدخل برشلونة مباراة هويسكا وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يحتل هويسكا ذيل جدول الليجا برصيد 20 نقطة فقط، متخلفًا عن مراكز النجاة ب4 نقاط.

تاريخ مواجهات برشلونة وهويسكا

تجدر الإشارة إلى أن آخر مباراة جمعت برشلونة وهويسكا ترجع إلى تاريخ 3 يناير 2021، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز صعب للفريق الكتالوني بنتيجة 1/صفر ، وسجل الهدف الوحيد الهولندي فرينكي دي يونج خلال الشوط الأول.

وفي موسم 2019/2018 الذي شهد هبوط هويسكا، فاز برشلونة ذهابًا 2/8 على ملعب كامب نو، وتعادلا إيابًا 0/0، ولقاء يوم الاثنين سيكون هو الأول بين الفريقين على كامب نو منذ عامين وشهر.

أما هويسكا فقد تعادل أمام إيبار 1/1 في الجولة 25 من الدوري الإسباني ثم خسر أمام سلتا فيغو في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4/3 على ملعب إل ألكوراز.

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