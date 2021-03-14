ابراهيم سعيد عبر تويتر: “لا أهاجم الأهلي فقط، ومحمود علاء لا يصلح لقيادة دفاع الزمالك”

أكد المدافع الدولي المصري السابق “ابراهيم سعيد” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن المدافع الهداف “محمود علاء” لا يصلح لقيادة دفاع الزمالك، وذلك خلال رده على الاتهامات الموجهة له بتعمد نقد لاعبي الأهلي وتجاهل لاعبي الزمالك.

ووصلت تغريدة إلى ابراهيم سعيد عبر تويتر من مشجع أهلاوي يسأله فيها عن سر تجاهله الهفوات التي يقترفها لاعبي الزمالك خلال مباريات الفريق، وتركيزه على أخطاء لاعبي الأهلي فقط، قائلاً “نحن جمهور الأهلي لا نثق في أي كلام لك عن الفريق، ونشفق عليك من إدعاءك بانك ابن النادي، والنادي بريء منك وطردك”.

ورد ابراهيم سعيد عبر حسابه الخاص بموقع تويتر بنفي تخصيص تحليلاته ضد الاهلي، قائلاً “أتحدث عن الكل، وكان عندك محمود حمدي الونش (مدافع الزمالك) كنت أقول أنه لا يصلح، والآن أرى أنه أفضل مدافع في مصر، والآن محمود علاء أرى أنه لا يصلح، وقبلها كاسونجو، أنت فقط لا تتابعني بشكل جيد”.

وحظت تغريدة ابراهيم سعيد بتأييد متابعيه، لكن البعض طالبه بتغيير الطريقة أو الأسلوب الذي يتبعه عند نقد مستوى لاعبي الأهلي والزمالك سواء على تويتر أو في لقاءاته التلفزيونية مع قناة MBC مصر.

جدير بالذكر أن ابراهيم سعيد لعب لأكبر ثلاثة أندية في الدوري المصري “الأهلي والزمالك والإسماعيلي”، ودرب فريق جولدي لفترة قصيرة بعد اعتزال كرة القدم.

ويتواصل ابراهيم سعيد بصفة مستمرة مع جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بالاضافة إلى تحليله لمباريات الدوري المصري في قناة MBC مصر وقناة Ten بشكل اسبوعي.

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