عاجل | تشكيلة انتر ميلان الاساسية امام تورينو في الدوري الايطالي

أعلن المدرب “أنطونيو كونتي” تشكيلة انتر ميلان الاساسية امام تورينو في الدوري الايطالي، التي ستنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وحقق انتر ميلان فوزه السابع على التوالي في الدوري الايطالي على حساب أتلانتا في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 62 في المركز الأول، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “إيسي ميلان”.

في المقابل، بعد خسارته المدمرة بنتيجة (4-2) أمام المتذيل كروتوني في الجولة الماضية، دخل تورينو منطقة الهبوط، ولكن مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين، ما يمنحه فرصة الخروج من دائرة الخطر فيما بعد.

وكالعادة سيدخل أنطونيو كونتي مواجهة تورينو بالرسم التكتيكي (3-5-2) لتشكيلة انتر ميلان الاساسية.

وشهدت تشكيلة انتر ميلان الاساسية تواجد السلوفيني “سمير هاندانوفيتش” في حراسة المرمى، ويأتي من أمامه كل من “أليساندرو باستوني، ستيفين دي فريج، ميلان سكرينيار”.

تشكيلة انتر ميلان الاساسية امام تورينو في الدوري الايطالي

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني – ستيفين دي فريج – ميلان سكرينيار

أشرف حكيمي – نيكو باريلا – مارسيلو بروزفيتش – روبيرتو جاليارديني – إيفان بيريسيتش

لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو

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