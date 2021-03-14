يقدم لكم موقع الخليج 365 تفاصيل موعد مباراة برشلونة القادمة ضد هويسكا ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الاسباني، والتي ستقام مساء غد الاثنين على ملعب كامب نو، ويتضمن المقال التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في قناة بين سبورت.

يدخل برشلونة مباراة هويسكا وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يحتل هويسكا ذيل جدول الليجا برصيد 20 نقطة فقط، متخلفًا عن مراكز النجاة ب4 نقاط.

ويعيش برشلونة سلسلة من النتائج المتميزة منذ الخسارة التي مُني بها أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل أمام قادش في الدوري 1/1 وكرر نفس النتيجة ضد باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي الابطال، وحقق الفوز على إلتشي وإشبيلية وأوساسونا في الدوري الاسباني، وهزم إشبيلية بثلاثية نظيفة في كأس ملك إسبانيا.

أما هويسكا فقد تعادل أمام إيبار 1/1 في الجولة 25 من الدوري الإسباني ثم خسر أمام سلتا فيغو في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4/3 على ملعب إل ألكوراز.

موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد هويسكا سيكون ضمن مباريات يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 في تمام الساعة (22:00 بتوقيت مصر)، (23:00 بتوقيت السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الامارات).

تتصدر قناة بين سبورت القطرية 1 قائمة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا مساء غد الاثنين، وسيعلق على اللقاء المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما تنقل مباراة برشلونة القادمة ضد هويسكا على قناة سيتانتا سبورتس 1 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس الإنجليزية 1، وقناة كانال بلوس سبورت 2 البولندية، وقناة موفي ستار لاليجا الإسبانية 1، ولا ليجا تي في HD UK.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

يغيب عن تشكيلة برشلونة اليوم ضد هويسكا المدافع الأوروجوياني “آراوخو” بداعي إصابة في الكاحل، ويواصل قائد الفريق جيرارد بيكيه الغياب بسبب الركبة، ويستمر غياب الثلاثي “فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو” بسبب الركبة والعضلات.

خطة برشلونة 3-5-2

تير شتيجن

لينجليه – أومتيتي – منجويزا

ألبا – دي يونج – بوسكيتس – بيدري – ديست

ميسي – ديمبيلي

تاريخ مواجهات برشلونة وهويسكا

تجدر الإشارة إلى أن آخر مباراة جمعت برشلونة وهويسكا ترجع إلى تاريخ 3 يناير 2021، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز صعب للفريق الكتالوني بنتيجة 1/صفر ، وسجل الهدف الوحيد الهولندي فرينكي دي يونج خلال الشوط الأول.

وفي موسم 2019/2018 الذي شهد هبوط هويسكا، فاز برشلونة ذهابًا 2/8 على ملعب كامب نو، وتعادلا إيابًا 0/0، ولقاء يوم الاثنين سيكون هو الأول بين الفريقين على كامب نو منذ عامين وشهر.