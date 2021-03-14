بث مباشر | شاهد انتر ميلان وتورينو في الدوري الايطالي “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “انتر ميلان وتورينو” في أهم مباريات اليوم الاحد 14-3-2021 ضمن الجولة 27 من الدوري الايطالي.
ينقل بث مباشر مباراة “انتر ميلان وتورينو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.
وتقام مواجهة انتر ميلان وتورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو، بإدارة من الحكم الايطالي “باولو فاليري”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.
حقق انتر ميلان فوزه السابع على التوالي في الدوري الايطالي على حساب أتلانتا في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 62 في المركز الأول، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “إيسي ميلان”.
وحافظ انتر ميلان على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر 7 في الدوري الايطالي، وبشكلٍ عام يمتلك النيراتزوري ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة المحلية بعد يوفنتوس.
في المقابل، بعد خسارته المدمرة بنتيجة (4-2) أمام المتذيل كروتوني في الجولة الماضية، دخل تورينو منطقة الهبوط، ولكن مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين، ما يمنحه فرصة الخروج من دائرة الخطر فيما بعد.
ويتواجد تورينو في المركز الـ18 وفي رصيده 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “كالياري”.
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