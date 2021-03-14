صفقات تشيلسي | أبراموفيتش يسعى لتوفير 200 مليون باوند من خلال بيع نجومه

يبدو أن الميركاتو الصيفي المقبل لنادي تشيلسي الإنجليزي، سيكون بنفس إثارة سابقه، حيث تريد إدارة البلوز التخلص من عدد من اللاعبين لتمويل صفقات أخرى.

ويستعد مالك تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لدعم ناديه وتلبية احتياجات مدرب الفريق، توماس توخيل.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أن إدارة تشيلسي قد حددت بعض الأسماء التي ستتخلي عنها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف تحصيل 200 مليون جنيه استرليني من عوائد البيع.

ومن بين هذه الأسماء: المدافع الإنجليزي فوكايو توموري المعار لإيه سي ميلان الإيطالي، وحارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا، والمهاجم البريطاني تامي أبراهام.

بالإضافة إلى الظهير الأيسر الإيطالي إيمرسون بالميري، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، المرصود من بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن تشيلسي أنفق على الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، نحو 220 مليون جنيه إسترليني، حيث دعم صفوف الفريق في جميع المراكز، بضم مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى أوروبا؛ مثل النجم المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة لتيمو فيرنر وكاي هافيرتز من لايبزيج وباير ليفركوزن الألمانييّن.