رأيء كلوب الاخير في مشاركة فيرجيل فان دايك بكأس امم اوروبا

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مشاركة لاعب فريقه و نجم الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المؤجلة للعام الحالي بسبب جائحة كورونا.
وقال كلوب:” لست أنا الذي يقطع بهذا الأمر، لكن استنادًا إلى المعلومات التي لديَّ، فإن من غير المرجح أن يشارك في بطولة أوروبا“.
كان فان ديك أُصِيْبَ خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون في منتصف أكتوبر الماضي بتمزق في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب منذ ذلك التاريخ، لكنه عاد في الوقت الراهن ليجتاز تدريبات جري.
وقد أخرج كلوب أحسن لاعب في أوروبا 2019 من حساباته هذا الموسم، وقال كلوب:” نأمل في أن ينضم فيرجيل إلى الفريق مرة أخرى في الاستعدادات للموسم الجديد”.
ويعد فان ديك29/ عامًا/ من أصحاب الأداء العالي سواء في ناديه ليفربول أو في المنتخب الهولندي.
ومن المتوقع أن يؤثر غياب فان ديك بشكل ملحوظ على فرص المنتخب الهولندي في بطولة أوروبا.
وسيلتقي منتخب الطواحين في الدور التمهيدي في البطولة في امستردام منتخبات أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.
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