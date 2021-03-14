كأس الكونفدرالية | شبيبة القبائل كامل العدد في رحلته إلى زامبيا لمواجهة نابسا ستارز

سافرت بعثة نادي شبيبة القبائل الجزائري اليوم الأحد إلى العاصمة الزامبية لوساكا لملاقاة مضيفه نادي نابسا ستارز الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

واستعان شبيبة القبائل بطائرة خاصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية للسفر إلى زامبيا في ظل قيود السفر التي فرضتها السلطات من وإلى الجزائر.

وقال كمال عبد السلام، المدير الرياضي لشبيبة القبائل، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، ان الأجواء داخل الفريق تبعث على الارتياح بعد النتائج الإيجابية التي سجلها في الفترة الأخيرة، وأن اللاعبين محفزين لتحقيق الفوز في لوساكا رغم اعترافه بصعوبة المواجهة.

وكشف عبد السلام، أن إدارة شبيبة القبائل تخطط للتعاقد مع لاعبين جديدين في الفترة المقبلة، وتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود نية للتخلي عن أي لاعب ماعدا الذي لا يريد الاستمرار مع الفريق.

كان شبيبة القبائل تغلب في الجولة الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف نظيف بينما خسر نابسا ستارز أمام مضيفه نهضة بركان حامل اللقب 2-صفر.

يُشار أن مباراة نابسا ستارز وشبيبة القبائل سيديرها الحكم الإيفواري خاليلو تراوري، بمساعدة مواطنيه اشيمو هيرمان ايجيه ونوهو واتارا، فيما سيكون باتريك تانجيه جون فيليب حكمًا رابعًا. وعين رافاييل ليسون هومبا، من مالاوي مراقبا للمباراة.