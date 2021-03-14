شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب .. موسمياني يحدد نقاط القوة والضعف داخل الفريق الكونغولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة التي عقدها بفندق الإقامة على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، قبل المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، قبل المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني، وبعدها يخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة. ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة في تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء في الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعاني من إجهاد عام، وسيوجدان في مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.