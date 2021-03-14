شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للمران في بورسعيد لكسر الملل خلال فترة توقف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري العودة للمران، بداية من الخميس، على ستاد بورسعيد لكسر حالة الملل التي اصابت اللاعبين بسبب طول تواجدهم في معسكر مدينة برج العرب استعداداً لمباريات الدوري السابقة.

ومنح على ماهر لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 96 بسبب فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية وانشغال منتخب مصر بمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ورفض على ماهر فكرة الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال فترة التوقف لتجهيز اللاعبين واعدادهم واكتفي بالدخول المعسكر قبل مواجهة الطلائع ب48 ساعة فقط.

يذكر ان المصري سيستأنف مبارياته عقب العودة من فترة التوقف بمواجهة طلائع الجيش والتي ستجري في الثالث من ابريل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري.

وطلب على ماهر من الجهاز المعاون اعداد ملخص لمباريات فريق طلائع الجيش حتي يتثني له مشاهدته مع اللاعبين عقب العودة من الراحة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس ومحاولة استغلالها خلال المواجهة المقبلة.