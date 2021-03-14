شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم إلى لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

وشهدت المباراة مشادات واشتباكات بالايدي بين الفريقين وصلت لدرجة إصابة العديد من الطرفين بعد تطور الاشتباكات وعدم السيطرة على الوضع بعد الاعتراض على أحد أهداف المباراة

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين بدوري القسم الثاني والتي انتهت بفوز الدخان بهدف نظيف شهدت أحداث مؤسفة بين لاعبي الفريقين بعدما أخرج لاعب الفيوم الكرة لإصابة أحد لاعبي الدخان وعقب استئناف اللعب رفض لاعبو الدخان الكرة ونجحوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد وسط عدم مشاركة من لاعبي الفيوم علي الكرة.