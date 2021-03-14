شكرا لقرائتكم خبر عن ميدفيديف: سأسعى لإنهاء إنجاز ديوكوفيتش الهائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الروسى دانييل ميدفيديف الذي سيصعد إلى المركز الثانى عالميا، وهو أفضل تصنيف له طوال مسيرته، أن منافسه الصربى نوفاك ديوكوفيتش يمكنه تعزيز رقمه القياسى بالاستمرار في صدارة التصنيف الدولى لمحترفى التنس إلى 400 أسبوع.

وحطم ديوكوفيتش (33 عاما) الذي حصد اللقب 18 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة الشهر الماضى، الرقم القياسى العالمى الخاص بالاستمرار في صدارة التصنيف والمسجل باسم السويسرى الشهير روجر فيدرر، عندما حافظ على موقعه في صدارة القائمة لمدة 311 أسبوعا في الثامن من مارس لجارى.

وقال ميدفيديف (25 عاما) بعد تأهله لقبل نهائى بطولة مرسيليا أمس الجمعة: «أولا وقبل كل شىء هذا إنجاز هائل. وهو بالتأكيد قادر على الاستمرار في الصدارة لمدة 400 أسبوع».

وأضاف: «سنسعى لمنعه من تحقيق ذلك. أنا لم أتمكن من القيام بشىء (أمامه) في نهائى أستراليا المفتوحة. لكن هذه هي الرياضة. لن يمنحه أحد شيئا بسهولة وسيتعين عليه السعى لتحقيق ما يريده».

وعاد فيدرر الذي سيكمل عامه 40 في أغسطس المقبل إلى الملاعب بعد غياب طويل استمر 14 شهرا في الأسبوع الماضى، بعد خضوعه لعلميتين جراحيتين في الركبة.

وعبر ميدفيديف عن إعجابه باللاعب المخضرم الذي حصد 20 لقبا في البطولات الكبرى، بعد تمكنه من الفوز بأول مباراة بعد العودة.

وتابع ميدفيديف: «بالتأكيد أحب اللعب في مواجهة روجر. فهو واحد من أفضل 3 لاعبين أنجبتهم اللعبة طوال تاريخها واللعب أمامه دائما هائل».

وواصل: «اللعب في مواجهة الثلاثة الكبار دائما رائع».

والثلاثة الكبار هم ديوكوفيتش وفيدرر والإسبانى رفائيل نادال، الذي حصد 20 لقبا كبيرا أيضا ويتقاسم الرقم القياسى مع فيدرر.

وفى آخر 68 بطولة كبرى حصل الثلاثة الكبار على 57 لقبا.

وخسر ميدفيديف حامل لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في نهائى أمريكا المفتوحة أمام نادال في 2019 وفى نهائى أستراليا المفتوحة أمام ديوكوفيتش الشهر الماضى.

وسيصبح ميدفيديف أول لاعب من خارج الرباعى المكون من فيدرر ونادال وديوكوفيتش والبريطانى آندى موراى يحتل المركز الثانى عالميا، منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالى ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.