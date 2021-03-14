شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم أول الصفقات الصيفية بطلب من كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك في استعراض متطلبات باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والخاصة بتدعيم الصفوف في نهاية الموسم الجاري.

ورفضت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز الوقوف مكتوفة الأيدي في ملف الصفقات الجديدة والإنتظار إلى قدوم المجلس المنتخب الجديد حتي لا تفوت الفرصة على النادي في ضم صفقات متميزة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصًا وأن الانتخابات الجديدة ستنتهي بعد نهاية تلك الفقرة.

وحدد باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق ثلاث صفقات يرغب في تدعيم الصفوف بهما، أولهما أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز والذي سبق ولعب تحت قيادة كارتيرون في النادي الأهلي والذي يمتاز بقدرات فنية وبدنية عالية تؤهله لقيادة الجهة اليمني في الزمالك وثانيهما التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الاماراتي، والذي أبدى كارتيرون إعجابه بقدراته الفنية والبدنية ورشحه للانضمام للقلعة البيضاء في ولايته الأولي وثالثهما عماد نبيل دونجا لاعب وسط ارتكاز بيراميدز.

واقترب عماد نبيل دونجا من الانتقال للزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعدما أبدي لمسؤولي الزمالك رغبته في ارتداء الفانلة البيضاء بداية من الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية، الثلاثاء، أمام الترجي التونسي، والتي ستجري على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي يسعي الفريق لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاثة والتقدم خطوة كبيرة نحو حجز احد مقعدي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.