شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الأهلي المصري لقاء هام الثلاثاء 16- 3- 2021 أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويبحث عشاق الكرة المستديرة على شبكة جوجل على اخبار تتعلق باللقاء منها (الاهلى وفيتا كلوب - الاهلي وفيتا كلوب القنوات الناقلة - الاهلى وفيتا كلوب الساعه كام - الاهلى وفيتا كلوب اهداف - الاهلى وفيتا كلوب نتيجة - الاهلى وفيتا كلوب يوتيوب).

موعد المباراة بين الأهلي وفتيا كلوب بتوقيت القاهرة



يخوض الأهلي هذه المباراة عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة تحت أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة وعلى أرض صناعية (ترتان)، مما يصعب مهمة الفريق المصري في هذا اللقاء نظرا لعدم خوضه العديد من المباريات في تلك هذه الظروف.

الأهلى وفيتا كلوب - والقنوات الناقلة

يذاع لقاء الأهلي وفيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا على شبكة بين سبورتس beIN Sports المالكة الحصرية لإذاعة هذه البطولة.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

معلق المباراة

حالة من الجدل أثيرت حول معلق المباراة من قبل جماهير النادي الأهلي، نظرا بعدم معرفتهم بأن أحمد الطيف هو معلق اللقاء، والذي أدى الأمر لتفاعل عدد كبير من جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرفضهم تعليق أحمد الطيب. وانتهى الأمر النهائي لتعليق أحمد الطيب على أحداث اللقاء خاصة بعد تصريحاته الإيجابية تجاه جماهير الأهلي، والذي قال خلالها، الأهلي في طريقه لحصد العاشرة.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف في الجانب الأيسر – محمد هاني في الجانب الأيمن

الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جونيور أجايي

الهجوم- مروان محسن

الأهلي وفيتا كلوب .. محمد هاني يتعرض لإصابة قوية في مران الأحمر

تعرض محمد هاني الجناح الأيمن للنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مران الفريق الأحمر الأول في الكونعو استعدادا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 16-3-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة أفريقيا.

وكان هاني تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد المشاركة في إحدى الكرات العرضية خلال مران الفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وحتى الآن لم يحدد الجهاز الطبي موقفه من مباراة بطل الكونغو في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت إلى الكونغو، لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة أفريقيا. وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، لخوض المباراة التي ستقام عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏