شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يدفع بقوة هجومية ضاربة في تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نادي أرسنال في ديربي شمال لندن، المقررة بعد قليل في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وشهد التشكيل اعتماد مورينيو على قوة هجومية ضاربة بمشاركة كل من جاريث بيل ولوكاس مورا وسون هيونج مين، بالإضافة إلى هاري كين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: دوهيرتي - سانشيز - ألديرفيرليد - ريجيلون

الوسط: ندومبيلي - هويبرج - بيل - لوكاس مورا - سون

الهجوم: كين