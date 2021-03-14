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مورينيو يدفع بقوة هجومية ضاربة في تشكيل توتنهام لمواجهة أرسنال

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نادي أرسنال في ديربي شمال لندن، المقررة بعد قليل في الممتاز على ملعب الإمارات.

وشهد التشكيل اعتماد مورينيو على قوة هجومية ضاربة بمشاركة كل من جاريث بيل ولوكاس مورا وسون هيونج مين، بالإضافة إلى هاري كين.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: دوهيرتي - سانشيز - ألديرفيرليد - ريجيلون

الوسط: ندومبيلي - هويبرج - بيل - لوكاس مورا - سون

الهجوم: كين

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  • تعافي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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