شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني احتياطيًا.. تشكيل أرسنال لمواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه للمباراة المقرر أن يستضيفها فريقه بعد قليل على ملعب الإمارات، والتي ستجمعه بغريمه توتنهام في ديربي شمال لندن في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء رغم تألقه خلال مشاركته الأخيرة مع أرسنال أمام أوليمبياكوس وتسجيله هدفًا بعد دخوله كبديل أيضًا في الشوط الثاني.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: سيدريك، ديفيد لويز، جابريل، تييرني

الوسط: تشاكا، بارتي، سميث رو، أوديجارد، ساكا

الهجوم: لاكازيت