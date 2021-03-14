شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: جاهزون لمواجهة هويسكا وأتمنى استمرار ميسى في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة هويسكا، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، «الفريق يبلي بلاء حسنا وبحماس كبير، ونعرف كل النتائج لخصومنا، وعلينا أن نفوز غدا من أجل القتال على اللقب، فهذا هو هدفنا الأول، ولا توجد مباريات سهلة، والنتائج تتحدث عن نفسها، لم أتحدث بعد مع الرئيس، لأن هناك العديد من المباريات، ويجب أن يتولى منصبه بشكل رسمي وهو ما لم يحدث الآن، لكننا تحدثنا قليلا في باريس، لكن سنلتقي لاحقا، وهي أمور لا يمكن شرحها على الملا بل داخل النادي».

وأضاف كومان: «ميسي ودي يونج على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف، لكن هذا ليس وقتا للتفكير في الأمر، لأنني لا أريد أن أقول إن مباراة الغد أسهل، فنحن نعتمد على أنفسنا في كل مباراة، والمباريات دائما مهمة، أولا علينا أن ننتصر غدا، ونقلل الفارق، وهو دليل على أننا نتحسن وإثبات أنه لا توجد مباريات سهلة، فالفرق في الأسفل تقاتل لتفادي الهبوط، ومن فوقهم يطمحون لمركز أوروبي، لا يجب النظر إلى جدول الترتيب، لكن اللعب للفوز في كل مباراة، ولا يمكننا أن نفشل أكثر من ذلك، وأتلتيكو يسير بقوة والريال أيضًا، لذا علينا لعب مباراة تلو الأخرى».

وتابع: «رد فعل ناجلسمان كان جيدا للغاية، فليس من الضروري أن أجيب على أسماء المدربين الذي تتحدث عنهم الصحافة، فهم يريدون ملء الصفحات كل يوم، وأنا لدي عقد مع برشلونة ونعمل على تحسين الأشياء، ويجب أن نستمر في العمل، هذا الفريق لديه مستقبل كبير، حيث نملك الكثير من الجودة، وأردنا تغيير الأشياء وهذا واضح للجميع، كما نعتمد على الكبار مثل ميسي وألبا وبوسكيتس وبيكيه وروبيرتو، ويجب أن نسلط الضوء على الجودة والطاقة التي ظهروا بها».

وحول تعثر أتلتيكو قال: «لا أحب الحديث عن الفرق الأخرى، وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا، أتلتيكو فريق تنافسي للغاية، ولم يخسروا الكثير من النقاط أيضا، لكنهم افتقروا إلى الفعالية بالأمس، حيث أتيحت لهم العديد من الفرص، وعلينا القتال حتى المباراة الأخيرة للفوز باللقب، اللعب يوم الإثنين أمر غريب، لكننا نقبل التقويم، وتعافينا لمدة يومين، وعاد اللاعبون في أتم جاهزية واستعداد».

وأتم: «معادلة ميسي لعدد مباريات تشافي 767، لا اصدق عدد هذه المباريات، وستكون علامة فارقة مثل تلك التي حققها تشافي، ومع ميسي كل شيء رائع، عدد المباريات، الأهداف، الهاتريك، والألقاب، آمل أن يستمر في زيادة أرقامه في برشلونة».