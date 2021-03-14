شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة فوزا مهما على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري العام.

سجل أحمد الشيخ هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61، وحافظ غزل المحلة على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري، كما تجنب الهزيمة أيضا لرابع لقاء منذ خسارته على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز الـ13.