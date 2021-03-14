شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضحى بـ 8 نجوم لعيون هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتبط برشلونة بقوة بالتعاقد مع النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل. ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، والإدارة الرياضية للبارسا، يريدان إبرام صفقة قوية في الصيف، والاسم الرئيسى المطروح هو هالاند.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادى لبرشلونة لا يزال صعبًا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين. وأوضحت أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل هالاند، لكن عملية رحيل الأخير عن دورتموند تحتاج 100 مليون يورو على الأقل.

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وقالت الصحيفة إن تمويل الصفقة سيدفع برشلونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور فيربو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان جريزمان، ومارتن برايثوايت، نيتو، وصامويل أومتيتى، وميراليم بيانيتش، وماتيوس.

وأضافت أن برشلونة استثمر 250 مليون يورو في جريزمان وكوتينيو فقط، لكن جائحة كورونا وانخفاض قيمة اللاعبين يشيران إلى أن النادى الكتالونى لن ينجح في إبرام عمليات بيع ضخمة.

على جانب آخر يخطط خوان لابورتا، رئيس برشلونة، للاحتفاظ بخدمات ليونيل ميسى، قائد الفريق، الذي ينتهى عقده مع النادى مع نهاية الموسم الحالى، وبالتالى يستطيع البرغوث التوقيع لأى نادٍ الآن. وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن لابورتا لديه خارطة طريق لمحاولة إقناع ميسى، بالاستمرار كحجر زاوية في المشروع الرياضى للنادى.

وأشارت إلى أن لابورتا لديه ثقة أن ميسى يريد البقاء، من خلال تواجده في انتخابات النادى الكتالونى، وصورته مع نجله تياجو في «كامب نو».

وأوضحت أن لابورتا سيقدم عرض التجديد لخورخى ميسى، والد البرغوث، في الأسبوع المقبل، حيث ينتظر الرئيس الانتهاء من إجراء تحليل شامل للوضع المالى للنادى.

وقالت الصحيفة إن عرض التجديد سيتضمن بالتأكيد انخفاض راتب ميسى، بسبب تراجع الإيرادات، وهذا الأمر يعطى أفضلية لباريس سان جيرمان على برشلونة صوب البرغوث.

وأضافت أن لابورتا سيعمل على تعويض هذه النقطة من خلال منح ميسى وعودًا بإبرام نوعين من الصفقات: الأول يتضمن استثمارًا قويًا بضم النرويجى إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

أما النوع الثانى فهو إبرام الصفقات الممكنة في الميركاتو، مثل التعاقد سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى وصديق ليو، ودافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ.