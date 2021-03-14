شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الأفريقي «الكاف»، قبل مواجهة الترجي التونسي.

وأجرى فريق الزمالك المسحة الطبية عقب خوضه مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.