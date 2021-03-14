شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الأفريقي «الكاف»، قبل مواجهة الترجي التونسي.
وأجرى فريق الزمالك المسحة الطبية عقب خوضه مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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