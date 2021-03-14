شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستقبل إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، والتي تصل في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة.

وشكلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، وفدا من إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور نبيل عبدالفتاح لاستقبال بعثة الترجي، وتذليل كافة العقبات لهم.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي بعد غد الثلاثاء في التاسعة مساء باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.