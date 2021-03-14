شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستقبل إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، والتي تصل في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة.
وشكلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، وفدا من إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور نبيل عبدالفتاح لاستقبال بعثة الترجي، وتذليل كافة العقبات لهم.
ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي بعد غد الثلاثاء في التاسعة مساء باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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