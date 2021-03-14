شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الناشئين يبدأ تدريب حراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تولى أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003، قيادة مران حراس الفريق الأول خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد مران الحراس مشاركة محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، إلى جانب الحارس الشاب سيد عطية، وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.