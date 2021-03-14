شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سمح الأهلاويون لـ«فيجسا» بالمغادرة.. وهل سيعود ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجابت مصادر "الخليج 365" عن السؤال المهم الذي طرحته جماهير الأهلي خلال الأيام عن خلفيات سماح إدارة النادي الأهلي للمحترف الصربي فيجسا بالمغادرة إلى بلاده وسط مرحلة مهمة وحاسمة من الموسم الرياضي، إذ أفادت المصادر بأن فيجسا تقدم بطلب إلى الإدارة لاستكمال برنامجه العلاجي في بلاده عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام الشباب 22 فبراير الماضي، ولقي الطلب موافقة من المدير التنفيذي نايف القاضي الذي اشترط على اللاعب إرسال خطاب رسمي يتعهد من خلاله بالعودة إلى جدة في موعد أقصاه يوم الخميس 25 مارس الجاري. فيما علمت "الخليج 365" أن عودة اللاعب تبقى محفوفة بالمخاطر رغم تعهده بالعودة عبر خطاب رسمي. إذ أشارت المصادر إلى أن المدير التنفيذي نايف القاضي سمح للاعب بمغادرة المملكة رغم أن فيجسا لديه مستحقات مالية متأخرة تجاوزت 400 ألف يورو، وشهدت الفترة الماضية مطالبات عديدة من اللاعب بسداد المبالغ المتأخرة ولكن دون جدوى.