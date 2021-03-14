شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة الدولة لرفعات القوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم، بطولة الدولة لرفعات القوة، التي شارك فيها نخبة من لاعبي رفعات القوة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة والتي نظمتها اللجنة البارالمبية الإماراتية، وجرت المنافسات في إطار من التنافس القوي والشريف؛ بحيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات هي (A-B-C).

وجاءت نتائج المجموعة A: فئة وزن 97 حقق محمد خميس خلف لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول؛ حيث بلغ مجموع الأوزان التي رفعها 175كغ، ولفئة وزن 107 حقق لاعب نادي أبوظبي عبدالله شهاب العريمي المركز الأول؛ حيث بلغ مجموع الأوزان التي رفعها 160كغ، ولفئة وزن +107 حقق اللاعب أحمد خميس البلوشي لاعب نادي أبوظبي المركز الأول؛ حيث بلغ مجموع الأوزان التي رفعها 200 كغ.

وفي المجموعة B: فئة وزن 80 حقق لاعب نادي دبي نبيل عبد الكريم جنيدي المركز الأول بمجموع أوزان بلغ 146كغ، ولفئة وزن 88 حقق لاعب دبي عادل حسن شامبيه المركز الأول بمجموع أوزان بلغ 146كغ.

وفي المجموعة C: فئة وزن 72 تمكّن لاعب نادي خورفكان سيف الزعابي من الفوز بالمركز الأول بعد أن بلغ مجموع الأوزان التي رفعها 117,98كغ، ولفئة الإناث توجت هيفاء راشد النقبي بالمركز الأول لفئة 67 بعد أن رفعت مجموع أوزان بلغ 90 كغ.

وتوجه عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات بالشكر لجميع المساهمين في إنجاح هذه البطولة من أندية ومنظمين وإداريين وفنيين ولاعبين ومتطوعين، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المنافسات في تأمين الاحتكاك اللازم للاعبين، مما يرفع مستوى أبطالنا من أصحاب الهمم، كما لفت إلى أن هذه البطولة وغيرها من البطولات هي السبيل الأفضل لاكتشاف المواهب الواعدة القادرة على رفد منتخب الإمارات لرفعات القوة، مؤكداً ضرورة وضع الخطط اللازمة، وتكثيف التدريبات، وبذل كل الجهود الممكنة لتطوير مستوى أبطال الإمارات في هذه الرياضة، وخصوصاً أننا سنشهد في هذا العام على دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو، والتي ينتظر من أبطالنا أن يكونوا خلالها بجاهزيتهم الكاملة، ليمتلكوا القدرة على رفع علم دولة الإمارات في أهم محفل رياضي دولي.