شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم المقاولون بهدف الشيخ ويقفز للمركز التاسع بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر. أحرزأحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

انتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبى، قبل أن يشهد الشوط الثانى صحوة قوية لفريق الفلاحين تحت قيادة المدير الفنى خالد عيد، ونجح أحمد الشيخ فى استثمار الكرة العرضية ووضعها فى الشباك الصفراء ليعلن تقدم الفلاحين بهدف الفوز.

وفشل عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، فى تعديل النتيجة بالشوط الثانى من المباراة من أجل تصحيح المسار وسط طموحات خالد عيد المدير الفنى لفريق الفلاحين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه فى جدول الترتيب.

وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة في المركز الـ 13 من 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما إرتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة في المركز التاسع بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ونجح خالد عيد فى خلق نوع من التركيز في مباراة فى الشوط الثانى ورفض أي محاولة للإستهانة بالمنافس رغم تراجعه في جدول المسابقة لضمان حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة.