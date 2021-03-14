شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الترسانة ثانى فريق مصرى يتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاركة نادى الترسانة فى دورى القسم الثانى منذ سنوات لا تعنى أنه مجرد فريق صاعد أو لا يمتلك بطولات، بل إنه كان أحد أقوى الفرق فى بطولة الدورى والكأس، فهو من أقدم وأعرق أندية منطقة الجيزة ومصر.

ويرجع تاريخ إنشاء النادى لعام 1921 بجهود رجل إنجليزى يدعى سلاوتر، وشارك الترسانة فى أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثانى، ثم حقق أول لقب ببطولة الدورى عام 1963/1962، بقيادة حسن الشاذلى ومصطفى رياض بالإضافة إلى محمد رياض وبدوى عبدالفتاح .

نادى الترسانة ضم العديد من النجوم على مدار تاريخه الكروى، أبرزهم حسن الشاذلى صاحب الـ 173 هدفا وضعته على رأس قائمة هدافى الكرة المصرية منذ انطلاق بطولة الدورى العام عام 1948.

ولنادى الترسانة تاريخ كبير مع البطولات، حيث كانت أول بطولة فى تاريخه هى تتويجه بكأس مصر 1923 ليكون ثانى نادٍ مصرى يحصد تلك الكأس بعد نادى الزمالك.

واستطاع الترسانة أن يكرر الإنجاز بالفوز بكأس مصر أعوام (1923-1929-1954-1965-1967-1986)، بينما وصل للنهائى 5 مرات أعوام (1938-1950-1956-1966) لكنه لم يفز بأى منهم.