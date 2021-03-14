الامارات | بالفيديو: ضربة ممنوعة تحرم مقاتلاً أميركياً - فلسطينياً من الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ضربة ممنوعة تحرم مقاتلاً أميركياً - فلسطينياً من الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت ضربة ممنوعة من البريطاني ليون إدواردز وجهها لخصمه الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية بلال محمد في إيقاف النزال بينهما فوراً من قبل الحكم وإعلان نتيجة التعادل استناداً إلى قرار القضاة بأن الضربة لم تكن مقصودة، وذلك ضمن بطولة الفنون القتالية القصوى "إم إم إيه" التي تقام في لاس فيغاس الأمريكية.

وتناقل جمهور الفنون القتالية القصوى المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثروا بالإصابة التي تعرض لها بلال محمد الذي غطت الدماء وجهه ودخل في نوبة من البكاء، موضحاً للحكم بأنه لا يستطيع الرؤية بعينه المصابة، بحسب موقع "سبورتينغ مارتيكس" المختص بالفنون القتالية القصوى.

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