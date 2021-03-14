شكرا لقرائتكم خبر عن حماس فى تدريبات الزمالك استعدادًا للترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين إلى ثلاثة فرق، على هامش مران الفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأجرى كارتيرون تقسيمة في منتصف الملعب بين فريقين منهما، بينما أدى الفريق الثالث تدريبات على الكرات العرضية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وقام المدير الفني بالتدوير بين الفرق خلال التقسيمة التي شهدت حماسا وندية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.