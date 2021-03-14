شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات ترفيهية فى مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد، خلال المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، اللاعبين إلى 6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف في نهاية كل هجمة بالرأس في المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء باستاد القاهرة في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.