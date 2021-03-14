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جلسة فنية لكارتيرون مع لاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على الترجى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران الفريق على استاد عبداللطيف أبورجيلة، في حضور الجهاز المعاون.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات من أجل تحقيق الانتصار على الترجي التونسي في بطولة إفريقيا، والحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم.

وشرح كارتيرون خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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