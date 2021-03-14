شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل اجتماعه بسبب حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا له ظهر غد، نظرا لوفاة والد جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلي، وإقامة مراسم العزاء مساء غد الاثنين بمسجد الحامدية الشاذلية.

الأهلي وفيتا كلوب.. محمد هاني يتعرض لإصابة قوية في مران الأحمر

تعرض محمد هاني الجناح الأيمن للنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مران الفريق الأحمر الأول في الكونعو استعدادا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 16-3-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة أفريقيا.

وكان هاني تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد المشاركة في إحدى الكرات العرضية خلال مران الفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وحتى الآن لم يحدد الجهاز الطبي موقفه من مباراة بطل الكونغو في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت إلى الكونغو، لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة أفريقيا. وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، لخوض المباراة التي ستقام عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏