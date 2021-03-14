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#عايزين_ابوجبل_اساسي يتصدر تريند تويتر

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علوي أبو العلا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب جمهور نادي الزمالك عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بوقوف حارس المرمي محمد أبوجبل أساسي جميع المباريات القادمة وذلك بعد تصدر اللاعب تريند تويتر.

وتصدر حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بهاشتاج #عايزين_أبوجبل_أساسي«

ويأتي المطالبة بوقوف ابو جبل بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا والذي حرس مرمي الزمالك في هذه المباراة محمود عبدالرحيم جنش وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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