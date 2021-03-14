شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل يكشف لـ«المصري اليوم» حقيقة خلافه مع جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبوجبل حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن خلافه وحدوث مشاكل مع حارسا مرمى الزمالك محمود جنش ومحمد عواد.

ونفى محمد أبوجبل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» وجود أي خلافات بينه وبين أي حارس مرمي في مصر: «مفيش أي خلافات بيني وبين أي حارس مرمي في مصري وكل دي اجتهادات إعلامية انا مركز في شغلي وتدريبي الفترة دي بس».