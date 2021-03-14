شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وولفرهامبتون.. ابتسامة محمد صلاح في التدريبات وماني يظهر بشكل جديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الاثنين الموافق 15/3/2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول ألبوم صور لنجوم الفريق أثناء التدريبات الأخير للفريق استعدادا لفريق ولفرهامبتون، والتي أظهر ابتسامة محمد صلاح المعتادة خلال التدريبات.

محمد صلاح لايزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة

يخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وولفرهامبتون

كالمعتاد تمتلك شبكة بين سبورت القطرية حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن المفترض أن يتم إذاعة هذا اللقاء على شاشتها

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معلق الماتش

من المفترض أن يعلق رؤوف خليف على أحداث هذا اللقاء، الذي يسعى فيه ليفربول للزحف نحو المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الذي يحتله الأن فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة محتلا المركز الرابع.

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول

تدريبات ليفربول