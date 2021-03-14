شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر يعتذر عن تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر أشرف خضر الاعتذار عن توليه منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن الجهاز الفني للبوسني دراجان يوفيتش.

وجاء قرار أشرف خضر بعد علمه بغضب اللجنة الفنية للنادي برئاسة على أبوجريشة، بسبب اتخاذ مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان القرار دون الرجوع لها.

ورفض أشرف خضر نزول مران الفريق، الذي انطلق في الرابعة عصرًا، ويعتذر عن عدم قبول المهمة الجديدة.

الإسماعيلي موقفه صعب في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفًأ وتلقت شباكه 20 هدفًا.

ويستعد الفريق حاليًا لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.