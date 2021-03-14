شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادان الآسيوي و العربي يهنئان أبو ريدة بفوزه بعضوية مجلس الفيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في خطاب تهنئة للمهندس هاني أبوريدة عن خالص التهاني والتبريكات له بمناسبة فوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وحصوله على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي الذي وصفها بأنها تعبر عن ايمان المسئولين الأفارقة بقدرته على تمثيلهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أرسل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خطاب تهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة بمناسبة فوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم متمنيا له مزيد من النجاح والتميز في مسيرته نحو تقدم كرة القدم وازدهارها.

و أرسل الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم خطاب تهنئة مماثل للمهندس هاني أبوريدة.