شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق برايتون من تحقيق انتصار هام خارج قواعدة على فريق ساوثهامتون في المباراة التي اقيمت عصر الاحد على سانت ماري ضمن منافسسات الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تقدم لفريق برايتون اللاعب لويس دانك في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل تشي ادامز في الدقيقة27 ثم عزز النتيجة لصالح برايتون اللاعب ليوناردو تروسارد في الدقيقة 56 وبهذا الانتصار رفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز 16 وبقي ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز 14.