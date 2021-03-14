شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استعدادات هيئة استاد القاهرة لبطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد صالة الخماسي الحديث "السلاح والرماية" بهيئة إستاد القاهرة الدولي برفقة المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث، أمين عام اللجنة الأوليمبية.

جاءت الزيارة في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة العالم للكبار للخماسى الحديث المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 في الفترة من 5 حتى 15 يونيو المقبل.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الخماسي إستاد الفروسية ، والملعب المخصص لرياضة العدو من ضمن ألعاب الخماسي الحديث للوقوف على حالتهما على أرض الواقع.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالبدء في تنفيذ كل ما هو مطلوب من رفع كفاءة للصالة المخصصة لمنافسات الخماسي الحديث "السلاح والرماية"، والانتهاء منها في أقرب وقت، لتكون في أبهى صورة وجاهزية لمنافسات بطولة العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي متابعة كافة التفاصيل والاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة باستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث بالتنسيق مع اللجنة المنظمة واتحاد الخماسي في إطار التعاون المثمر لمواصلة النجاح والتفوق للبطولات الدولية التي تحتضنها مصر في مختلف الألعاب الرياضية.