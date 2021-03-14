شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الترجي التونسي غياب أحد نجوم فريقه خلال مواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها الثلاثاء 16/3/2021 ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021. وأكد النادي التونسي أن جميع المسحات الطبية لنادي الترجي سلبية، عدا فادي بن شوق، أحد نجوم الفريق الذي سيدخل في الحجر الصحي الذاتي ليتخلف بذلك عن الرحلة.

وكان معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، أعلن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الترجي لمباراة الزمالك 24 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: المعز بن شريفية - فاروق بن مصطفى - محمد صدقي دبشي - وسيم كاروي. خط الدفاع: حمدي النقاز - إلياس الشتي - محمد أمين بن حميدة - عبد القادر بدران - محمد علي يعقوبي - خليل شمام - حسين ربيع.

خط الوسط: محمد أمين مساكني - فوناسي كوليبالي - سيدريك جابو - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري - حمدو الهوني - علاء الدين مرزوقي - عبد الرحمن مزيان. وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي - خالد عبد الباسط - ويليام توجي - نسيم بن خليفة.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ويتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.