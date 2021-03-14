شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يضحي بـ 4 نجوم في الصيف للإبقاء على محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قطعت إدارة ليفربول عهدا على نفسها خلال جلسة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز الأيام الماضية، من أجل الحفاظ على محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع صحيفة «صنداي»، إدارة ليفربول تعهدت ببقاء محمد صلاح خلال الفترة المقبلة وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتفريط في بعض عاصر الفريق نهاية الموسم المقبل من أجل التعاقد مع صفقات سوبر سواء في الخط الأمامي أو الخلفي الذي سبب مشاكل كارثية للريدز خلال هذا الموسم وجعله يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وأكد التقرير أن ليفربول قرر النظر في العروض المقدمة من قبل الأندية الأوروبية الأخرى التى تريد ضم جويل ماتيب وأليكس أوكسليد تشامبرلين وشيردان شاكيري وديفوك أوريجي، والاتجاه بقوة لبيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل توفير الأموال للصفقات القادمة إلى قلعة الريدز، وتعديل عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

لايزال محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين في الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزى لقاء ولفرهامبتون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعًا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

وعانى ليفربول كثيرا هذا الموسم على أنفيلد وخسر آخر ست مباريات متتالية بالبريميرليج به، الآن يخرج إلى الذئاب وعينه على ثلاث نقاط لإنقاذ موسمه السيئ جدا. تحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، المركز الرابع الذي يحتله تشيلسى، مع مباراة أزيد لكتيبة توماس توخيل.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- أندى روبرتسون- بن ديفيز- أوتشان كاباك- ألكسندر أرنولد-جورجينيو فاينالدوم- تياجو ألكنتارا- كيرتس جونز- ساديو مانى- محمد صلاح- ديوجو جوتا.